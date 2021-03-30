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توقيف 3 أشخاص في المصيطبة يستقلون دراجة محملة بمواد مسروقة

30
MARCH
2021
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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: "تنفيذا لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تكثيف الدوريات في شوارع بيروت وأحيائها على مدار الساعة للحد من عمليات السرقة التي طالت العاصمة، ومنها سرقة أغطية الريغارات، وبعد عملية متابعة من رجال الفوج، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة المصيطبة - سليم سلام دراجة (توك توك) حمراء اللون على متنها ثلاثة أشخاص، كانت محملة بكمية من الحديد والألمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها من المواد، إضافة إلى غطاء ريغار عائد للملك العام (الهاتف)، تمت سرقتها من قبل شخصين سوريين تبين أنهما يعملان على الفاتورة لصالح إحدى الجمعيات، حيث كانا يقومان بتنظيف مبنى شارل ديغول، وهو مبنى مهجور في منطقة المصيطبة، واستغلا ظروف وجودهما في المكان وقاما بتوضيب المسروقات المذكورة أعلاه، ونقلها من داخل المنزل إلى دراجة التوك توك، بالاتفاق مع السائق في محاولة منهم لإيصالها الى إحدى بؤر الخردة في منطقة بئر حسن بهدف بيعها، ليقعوا في قبضة عناصر الدورية قبل الوصول الى مرادهم. وقد تم اقتيادهم الى ثكنة فوج الحرس ليصار بعدها الى تسليهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة".

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