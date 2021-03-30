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"اتحاد تجمع المدارس الخاصة بين الإضراب وانهاء العام الدراسي

30
MARCH
2021
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عقد "اتحاد تجمع المدارس الخاصة" مؤتمرا صحافيا بعنوان: المدارس الخاصة بين الإضراب وانهاء العام الدراسي 2020-2021"، في حضور عدد من الفاعليات التربوية وممثلي وسائل الإعلام.

بداية،كلمة ترحيبية للمسؤولة الإعلامية نادين خزعل، وكلمة لمؤسس الإتحاد نضال العبدالله، ثم طرح مديرو المؤسسات التربوية توصياتهم، حيث نوقشت الآراء والطروحات.

ثم تلا حسن بديع عمار توصيات المؤتمر، جاء فيها:
"1- إصدار قانون باعتبار التعليم عن بعد، وسيلة تعليم رسمية تلزم الأهل دفع مستحقات المدارس.
2- عدم السماح بالترفيع الآلي التلقائي وإجراء الامتحانات المدرسية واعتماد علاماتها.
3- تحقيق العودة الحضورية الآمنة لكل الصفوف وخصوصا صفوف الروضات والحلقة الأولى.
4- إلزام الدولة دفع مستحقاتها تجاه المدارس.
5- قيام الدولة بدفع المستحقات وفق سعر صرف ال- 3900 وليس 1500.
6 - تحويل منح أولياء الأمور العسكريين التعليمية مباشرة الى صناديق المدارس.
7- مناشدة وزير التربية الاعلان بشكل رسمي بأنه لن يتم السماح بنقل الطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية في العام 2021-2022 من دون تسديد مستحقات المدرسة عن العام الحالي.
8- إجراء استطلاع رأي يشمل أولياء الأمور لمعرفة توجهاتهم إن كانت للعودة أو لاستكمال التعليم عن بعد.
9- تأكيد ضرورة تأمين اللقاح الآمن والمجاني لكل مكونات القطاع التربوي".

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