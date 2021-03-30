“قد يكون هو من سيواكب الإفراج عن جورج عبدالله”… لقاءات هامّة لابراهيم في باريس

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أكد رئيس جمعية الصحافة الاجنبية في فرنسا ايلي مصبنجي أن “لا شيء اسمه عقوبات في فرنسا على الطريقة الأميركية بل ضغوطات كإبلاغ لبنان ان كل المبالغ التي رصدت سابقا له لن تكون متوفرة بعد اليوم”.

وفي حديث للـOTV، لفت إلى أن “وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خصّص وقته منذ 10 أيام للملف اللبناني وأجرى اتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة العربية السعودية للاتفاق على البيان حول لبنان الذي صدر بالامس”.

وكشف مصبنجي أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عقد لقاءات هامة بباريس”.

وأضاف: “أقول بتحفظ إنه يقال إن بعد زيارة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم لفرنسا قد يكون اللواء ابراهيم هو من سيواكب الإفراج عن جورج عبدالله”.