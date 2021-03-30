ضبط بحق محطة محروقات في كفرصير لتلاعبها بالاسعار ومستودع لاخفائه مواد غذائية مدعومة

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كثف مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية ومنطقتها من جولاتهم بمؤازرة المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية، تركزت قبل ظهر اليوم على محال ومستودعات للمواد الغذائية ومحطات للمحروقات، لملاحقة المتلاعبين ومحتكري السلع المدعومة وتأمينها للمواطن قبل بدء شهر رمضان المبارك.



وجرى تسطير محضر ضبط بمحطة للمحروقات في بلدة كفرصير لتلاعب اصحابها بالاسعار وعدم وجود اختام على خزاناتها. وضبط مواد غذائية مدعومة في مستودع في بلدة قاقعية الجسر وتحرير محضر ضبط بحقه وإلزامه عرض المنتجات المعروضة امام المواطنين.