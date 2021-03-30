وفد من التيار التقى وفد دبلوماسي بلغاري في السفارة وتناول الجانبان العلاقات بين التيار والدول الخارجية

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في إطار جولته على السفراء، زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة نائبة الرئيس للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي مع كل من منسقة اللجنة الاستشارية للشؤون الخارجية باسكال دحروج حنا وعضو مكتب نائبة الرئيس للشؤون السياسية رامي مجذوب، السفارة البلغارية في بيروت، وكان لقاء مع وفد دبلوماسي برئاسة السفير البلغاريBelev Boyan.



وتناول الجانبان العلاقات بين التيار والدول الخارجية بالإضافة إلى مجمل المستجدات الراهنة. وشرح وفد التيار موقفه من الملف الحكومي وموضوع الاصلاح، وسلّم السفير نسخة من الورقة السياسية التي أعلنها في مؤتمر 14 آذار الأخير. وأبدى Belev تفهماً لموقف التيار وتقديراً للجهود التي يبذلها للنهوض بالبلد.