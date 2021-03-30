الراعي امام مجموعة من المشاركين في التحركات: لست مع استقالة رئيس الجمهورية

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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “انني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك ترتكز على الخيانة الوطنية”.



وامام مجموعة من المشاركين في التحركات، أوضح “أنني لم اغط يوما احدا ولم اضع خطوطا حمر امام مقاضاة احدٍ، وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وانزلوا العقوبات بالجميع”.



وشدّد “أننا نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي”، كاشفا أن ” الامين العام للامم المتحدة يحمل همّ لبنان ورحّب بالمؤتمر الدولي ودعانا لتحضير القاعدة له”.



واعلن الراعي “أنني تلقيت دعوة رسمية لزيارة الامارات وغالبية سفراء الدول العربية الذين التقيتهم يؤيدون الحياد”.