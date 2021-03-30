living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزني: إجراءات حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف

30
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، حيث جرى استعراض عدد من القضايا التي تخص وتهم مدينة صور وقضائها بشكل عام.


وخلال اللقاء، أكد النائب عز الدين "ضرورة متابعة إنجاز وتجهيز مكتب السجل العقاري ودائرة المساحة في مدينة صور، لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة، وزيادة عدد الموظفين لتسهيل المعاملات ومساعدة المواطنين في صور وقضائها، واختصار المسافات عليهم. وبالتالي، عدم استنزاف الوقت والمال والجهد بالذهاب إلى صيدا، بينما يمكن أن تنجز هذه المعاملة بأسرع ما يمكن في مكتب مدينة صور".


كما أثار معه فقدان الطابع الأميري من الأسواق.


وفي ما يتعلق بمشكلة مشاعات بلدة الناقورة، شدد النائب عز الدين على "ضرورة استرداد ما تبقى من أراض لمشاعات البلدة التي تم الاستيلاء عليها سابقا، من خلال المسار القانوني والقضائي، وتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ذلك، والمبادرة لإقامة مشاريع تنموية.


وفي الشأن السياسي، دعا النائب عز الدين إلى "تلقف المبادرات التي تطرح للوصول إلى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة للقيام بالإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية وعدم الرهان على تقطيع الوقت لان الانهيار الشامل بات سريعا".


بدوره، أكد الوزير وزني "أن الوزارة تولي ملف المشاعات أولوية قصوى وتعمل لاستردادها الى ممتلكات الدولة"، ووعد "بالسعي لتذليل العقبات لحل مشكلة القضيتين، سواء في ما يتعلق بمكتب السجل العقاري ودائرة المساحة العقارية في مدينة صور أو مشكلة مشاعات الناقورة". وأعلن "أن مشكلة الطابع الأميري المفقود في الأسواق في طريقها إلى الحل قريبا"، وقال: "ان الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout