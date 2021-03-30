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منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد

30
MARCH
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتحول مساءً الى غائم .

 

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء، مع تساقط بعض الامطار المحلية خاصة شمال البلاد.

 

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان (١٥ و ٢٤ درجة) ويتكون الضباب على المرتفعات،تنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

 

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد اعتباراً من بعد الظهر مصحوبة برياح ناشطة (٥٠ كلم/س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق .

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