عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 آذار 2021

الأخبار : انفجار المرفأ: وثائق أهملها صوّان
سلامة أمام القضاء البريطاني
الديار : تحذير فرنسي اخير يسبق «الاجراءات»... ولامبالاة لبنانية بالانذار الاوروبي !
تصعيد بعبدا تصويب على مبادرة بري... والحريري يحدد شروطه «للاعتذار»؟
مخاوف دبلوماسية غربية من توسع المواجهة البحرية الايرانية ــ الاسرائيلية
نداء الوطن : باريس "لتشديد الضغط" على المعرقلين... وباسيل على "رأس القائمة"
المجلس يموّل هدر "التيار"... ويطارد "راجح" التحويلات!
اللواء : الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري!
لودريان يبلغ الرؤساء: الضغوطات آتية.. ومجلس النواب يزيح العتمة عن ظهره
النهار : إنذار فرنسي - أوروبي: حان وقت الضغوط
البناء : تجاذب رئاسيّ حارّ على البارد… والجمود الحكوميّ صار عبئاً على أطرافه/ لقاء الحريري وباسيل محور اتصالات خارجيّة وداخليّة… وحكومة الـ 24 في التداول/ مجلس النواب يشرّع سلفة الفيول… وعلامات استفهام كبرى حول صفقات مشبوهة؟
الجمهورية : قرار الشريكين: إمكانية التفاهم معدومة
المولدات قد تتوقف
the daily star : France says EU to raise pressure on Lebanese officials
l'orient le jour: Walid Joumblatt à L'OLJ : « Il y a autour du président des gens qui ne veulent pas de Saad Hariri »