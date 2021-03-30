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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 آذار 2021

30
MARCH
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر تجارية إن أسبوع أزمة قناة السويس فتح الباب لبدائل بريّة لنقل البضائع بحيث ظهر إلى الضوء كلام خليجي إسرائيلي عن تفعيل طريق حيفا دبي ووزّعت شركات إسرائيليّة عروضاً تجارية منافسة لكلفة النقل عبر السويس لنقل البضائع من أوروبا فحيفا وصولاً إلى دبي.


خفايا

قال مصدر سياسيّ متابع للمسار الحكوميّ إن هوامش التصعيد لدى طرفي التأليف تضيق. فالمواقف العالية السقوف لم تعُد تجد أرضيّة لتبرير الأزمة الحكوميّة وأن الوضعين الداخلي والخارجي كما تظهر مواقف بكركي والنائب السابق وليد جنبلاط والسفراء الأجانب تنتقل من التموضع مع أحد الطرفين الى الضغط لقيام تسوية.

 

 


نداء الوطن : خفايا

تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار.

 

تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين مسلتزماتهم المعيشية.

 

في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.

 

 


اللواء : أسرار

همس
حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية؟


غمز
توقفت الاتصالات بين مسؤول مكلف وحزب بارز، بعد لقاء سابق، لم يتسم «بالتقييم الايجابي»..


لغز
رفعت دوائر مالية رسومات الحصول على بيانات أو إفادات، بصورة تعادل نصف حدّ أدنى للأجور، في بعض المعاملات العقارية!

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