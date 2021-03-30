living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بكين : على المجتمع الدولي العمل من أجل رفع الحصار والعقوبات عن الشعب السوري

30
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية : أكدت الصين مجدداً ضرورة احترام سيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فيها.

 

وقال مبعوث الصين الخاص لسورية شيه شياو يان حسب وكالة «شينخوا», إن الصين تؤكد ضرورة احترام وحماية سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها, وأن يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بنفسه، موضحاَ أن التسوية السياسية هي السبيل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة فيها.


وأضاف: «إن الصين تدعو مجددا إلى حل الأزمة في سورية في أقرب وقت»، لافتا إلى أن الصين ومنذ بداية الأزمة عززت دعوتها إلى الحوار لحل الأزمة في سورية وقدمت مبادرات ومقترحات مختلفة كما قدمت مساعدات إنسانية طارئة ومساعدات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.


وانتقد شيه فرض بعض الدول حصاراً وعقوبات أحادية الجانب على سورية والتدخل في الشؤون الداخلية لها وتسييس القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين, الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني فيها, وقال: «على هذه الدول أن تسأل نفسها ما المسؤوليات التاريخية التي يجب أن تتحملها تجاه الوضع الإنساني في سورية, داعيا المجتمع الدولي للعمل والضغط من أجل رفع الحصار والعقوبات عن الشعب السوري».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout