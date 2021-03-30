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متى «يعتذر» الحريري؟

30
MARCH
2021
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الديار : زوار «بيت الوسط» اكدوا ان الرئيس سعد الحريري مستمر في معركة التاليف لكن ليس الى «ماشاء الله» واعتذاره سيكون في «الوقت المناسب»، اما متى يحين هذا الوقت؟ فيبدو انه مرتبط باكثر من عامل خارجي وداخلي، فرهان الحريري على ضغط دولي على بعبدا لاقناع الرئيس عون «بالتنازل» مستمر وهو لم ييأس بعد، وهو ينتظر التحركات الفرنسية «النوعية» في هذا الاطار، وقد اخذ «جرعة» دعم بعد كلام وزير الخارجية الفرنسي بالامس، وكذلك ينتظر ما سيؤول اليه الحراك الاميركي بعد تبلور الموقف في ادارة الرئيس جو بايدن من الملف اللبناني قريبا، وهو كلام سمعه من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وهو امر سيساعده على اتخاذ الموقف المناسب في الاستمرار في الرهان على متغييرات تسمح له في الاستمرار في مهمة التكليف. اما داخليا فان توقيت «الاعتذار» لن يكون «هدية» للعهد، فهو لن يمنح الرئيس عون وباسيل اي انتصار، ولذلك عندما «سيعتذر» لن يكونا قادرين على تحقيق اي انجاز قبل اشهر معدودة من نهاية العهد!، ودائماً بحسب الديار.

الديار
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