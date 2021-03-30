living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني : ما زلنا بعيدين عن ولادة الحكومة

30
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية : زينة طبَّارة-

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي، على علم بخلفيات أزمة تشكيل الحكومة، ويعرف الحقيقة بكل تفاصيلها، وبالتالي فإن ما تنسجه بعض الوسائل الإعلامية حول مواقفه ومواقف هذا وذاك، مجرد تحليلات واستنتاجات وأقاويل وتشويش، علما ان البطريرك الراعي، دعا مؤخرا الى تطبيق المعايير التي كانت معتمدة منذ العام 1990 في تشكيل الحكومات، وهو موقف جيد من شأنه تسهيل مسار التأليف.

 

ولفت بستاني في تصريح لـ«الأنباء» الى أن كلا من الفرقاء السياسيين، يقرأ الحركة الديبلوماسية المكثفة في موضوع الحكومة، على انها لصالحه، او أقله على انها ليست ضده، فيما المطلوب ليس فقط توحيد الجهود والخطاب للخروج من النفق، إنما والأهم تغيير قواعد الاشتباك والتواصل بين بعبدا وبيت الوسط، وذلك عبر عقد لقاءات مكثفة تعيد إنتاج الثقة بين الجانبين، على ان ترفع في المقابل كل القوى السياسية والإعلامية يدها عن تشكيل الحكومة، باستثناء وسطاء الخير ديبلوماسيين كانوا أم سياسيين محليين.

 

واستطرادا، لفت بستاني الى ان الرئيس عون، يريد حكومة تنال ثقة المجلس النيابي، خصوصا، انه لا التيار الوطني الحر، ولا القوات اللبنانية سيشاركان في الحكومة، الأمر الذي من اجله، اجل الرئيس عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة، انطلاقا من قناعته بضرورة تسهيل مرحلة ما بعد التكليف، علما انه سبق ايضا للرئيس بري، ان طالب قبل تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالتفاهم على سلة الأهداف قبل الأسماء، لما في هذا التوجه من أهمية كبرى، أولا في نزع فتيل الخلافات، وثانيا في ضمان الثقة في المجلس النيابي، ما يعني من وجهة نظر بستاني انه لو تم التوافق مسبقا مع الرئيس عون على مرحلة ما بعد تكليف الرئيس الحريري، لما كنا دخلنا اليوم في نفق الجمود.

 

وردا على سؤال، لفت بستاني الى أن الرئيس بري اعاد تشغيل محركاته، إلا ان نتائج وساطته على قاعدة حكومة من 24 وزيرا، تبقى رهن الإيجابيات والسلبيات التي ستواجهها، ويبقى المطلوب للوصول الى حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، هو العودة الى القواعد والركائز الأساسية في تركيب الحكومات، وذلك دون الاستماع الى الخارج الذي يجهل الخصوصية اللبنانية، لاسيما ان التعقيدات الإقليمية والدولية مازالت على حدتها، وتلقي بسلبياتها وتداعياتها على الداخل اللبناني، ما يعني من وجهة نظر بستاني، اننا مازلنا بعيدين عن موعد ولادة الحكومة، فيما لبنان واللبنانيون يدفعون الثمن.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout