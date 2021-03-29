المديرية العامة للنفط : تسليم المواد المشعة الى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

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اعلنت المديرية العامة للنفط - منشآت النفط في طرابلس والزهراني انه صباح اليوم؛ تم انجاز عملية تسليم المواد المشعة المحدودة التي كانت موجودة في مختبرات منشآت النفط في الزهراني الى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بموجب محضر رسمي تم توقيعه من قبل الجهتين المسلّمة والمستلمة وفقاً للأصول.

وتذكّر المديرية ان كافة المراسلات ذات الصلة مع الهيئة قد سلكت طريقها الاداري منذ مطلع هذا الشهر، وتبعها العديد من الإجراءات اللازمة الى أن بادرت الهيئة مشكورة يوم الأربعاء الماضي بالموافقة على تخزينها لديها وفق الأسس والمعايير المعتمدة عالمياً. وتلفت المديرية الى أهمية المتابعة الحثيثة والدقيقة التي أدت الى انجاز هذا الملف بسرعة قياسية. وتتوجه بالشكر الى كل الادارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية والقضائية على المواكبة الفعالة والكفوءة من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية.