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معمل لتصنيع خبز المرقوق والحلويات .. خُتِم بالشمع الاحمر!

29
MARCH
2021
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "بتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفي إطار سلسلة سلامة الغذاء من خلال الكشف على القطاعات الغذائية في مدينة بيروت من محال ومؤسسات ومستودعات بهدف ضبط أغذية أو مواد فاسدة تصنع أو تخزن فيها. دهم مراقبو مصلحتي الصحة العامة والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة فوجي إطفاء وحرس بيروت معملا لتصنيع الحلويات وخبز المرقوق في منطقة أرض جلول، "مشروع الربيع"، وبعدالكشف عليه تبين أنه غير مرخص، ومخالف للشروط الصحية وشروط السلامة العامة، ووضعه مزر للغاية حيث تكثر الحشرات في كافة أرجاء المكان خاصة في خزانات المياه الموجودة في المعمل، اضافة الى أن عبوات المياه المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية تفتقر لأدنى شروط النظافة.


كما وجد داخل المعمل قوارير غاز يفوق عددها المسموح به كانت بمثابة قنبلة موقوتة تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وسلامة الجوار، وتم ازالتها من المكان وتسليمها الى الشركة الموزعة.


على الفور، وبناء لقرار صادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم ختم المعمل بالشمع الأحمر، بعد سحب المواد الأولية من المكان خاصة بعدما تبين ان المعمل يقوم بتسليم منتجاته الى عدد من المحال والسوبر ماركت ، وتم منعه من العمل تحت طائلة المسؤولية والملاحقة.

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