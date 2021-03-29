رندلى جبور: راحوا من ورا النكد السياسي اللي اعترف فيه سعد الحريري!

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رداً على تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي يبارك فيها للبنانيين إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، كتب منسق عام الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى عبر حسابه على "تويتر": "عقبال يلي بعدو معاليك .. يكون دورك مع حق اللبنانيين يعرفوا وين راحوا الـ ٤٧ مليار دولار بالكهربا .. ولهلق ما في كهربا"!
ردّت منسقة اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر الإعلامية رندلى جبور على عبد السلام موسى وكتبت:
"راحوا من ورا النكد السياسي اللي اعترف فيه سعد الحريري بالبرلمان، ومن ورا سياسة رفيق الحريري سنة ٩٤ وقتا قرر يدعم الكهربا ويسعرها عأساس برميل النفط ٢٠$ ما جعل الدولة تدعم الكهرباء بمليارين دولار بالسنة، ووقتا رفضتوا التدقيق الجنائي. راجع حساباتك بالحسابات ولاقينا عالforensic audit"