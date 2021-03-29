رندلى جبور: راحوا من ورا النكد السياسي اللي اعترف فيه سعد الحريري!

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رداً على تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي يبارك فيها للبنانيين إقرار قانون استعادة ‏الأموال المنهوبة، كتب منسق عام الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى عبر حسابه ‏على "تويتر": "عقبال يلي بعدو معاليك .. يكون دورك مع حق اللبنانيين يعرفوا وين راحوا الـ ‏‏٤٧ مليار دولار بالكهربا .. ولهلق ما في كهربا"! ‏

ردّت منسقة اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر الإعلامية رندلى جبور على عبد السلام موسى وكتبت:

"راحوا من ورا النكد السياسي اللي اعترف فيه سعد الحريري بالبرلمان، ومن ورا سياسة رفيق الحريري سنة ٩٤ وقتا قرر يدعم الكهربا ويسعرها عأساس برميل النفط ٢٠$ ما جعل الدولة تدعم الكهرباء بمليارين دولار بالسنة، ووقتا رفضتوا التدقيق الجنائي. راجع حساباتك بالحسابات ولاقينا عالforensic audit"