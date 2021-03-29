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مخزومي من بكركي: لتشكيل حكومة مستقلين من رأسها الى وزرائها من خارج الطبقة الفاسدة

29
MARCH
2021
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زار رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، مهنئا بمناسبة عيد الشعانين. وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.


إثر اللقاء، قال مخزومي: "إن لدى غبطته وضوحا في الرؤية لجهة السعي إلى توحيد البلد وإيجاد حلول حقيقية للأزمات التي تعصف بلبنان".


وأعلن مخزومي، في بيان وزعه، أنه "يتوافق مع غبطته على ضرورة تشكيل حكومة، إذ لا يمكن للفراغ أن يستمر"، معتبرا أنه "يجب تشكيل حكومة تعيد ثقة المغتربين بالبلد وجذبهم للاستثمار ومساعدة وطنهم، واستعادة ثقة المجتمع الدولي أيضا سواء من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أم الجهات المانحة".


وأشار مخزومي إلى "تفاقم الأزمات وعلى رأسها أزمة الكهرباء"، مؤكدا "أن الحلول يجب أن تأتي من الداخل، وفي مقدمها تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى وزرائها، ومن خارج الطبقة الفاسدة، وعندها فقط يمكن النهوض بلبنان". وقال إنه يشد على يد غبطته، لافتا إلى "ضرورة عقد لقاء جامع بإشراف دولي"، مضيفا "أن التعاون الداخلي مهم جدا لإنقاذ أهلنا ووطننا".

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