سرق مبلغ 25 ألف دولار!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 06/03/2021 ادعى المواطن (ح. م.) لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /25/ ألف دولار أميركي من داخل غرفة نومه في منزل والده المسنّ في بلدة الخرطوم-صيدا، من دون أي عملية تخريب أو كسر وخلع.

نتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية مشتبه به، وتبيّن أنّه أحد العاملين في المنزل والمولج رعاية المسنّ ويدعى:

ح. س. (مواليد عام 1975، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السرقة، مستغلاًّ غياب المدّعي عن المنزل، وبتصريف قسم من المبلغ وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

بتفتيش منزله، عُثر على المبلغ المالي -مخبّأ بطريقة احترافية-وهو عبارة عن /20/ ألف دولار أميركي، و/36،050،000/ ليرة لبنانية.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.