مجلس النواب يقر سلفة الكهرباء وقانون استعادة الاموال المنهوبة.. اليكم التفاصيل

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انعقدت جلسة عامة لمجلس النواب في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وذلك لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.



وأقر مجلس النواب في جلسته إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، اضافة الى اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة مع تعديلات بسيطة.



كما تم من خارج جدول الأعمال قانون تمديد المهل القانونية باستثناء المهل المتعلقة بالإثراء غير المشروع.



وعلق الرئيس بري على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: "هيدا حكي تركي"، وأضاف: "تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا".



واعتبر في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء".

وقال بري: "حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا وأن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطاء السلفة والخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".