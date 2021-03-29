وصول سفينة لبنانيّة محمّلة بـ6 شاحنات أوكسيجين

A + A -

وصلت الى مرفأ طرابلس، السفينة اللبنانية RIMAR المحمّلة بـ 6 شاحنات أوكسيجين حمولة كل واحدة منها 22 طناً.



واكد مدير المرفأ احمد تامر "ان جميع الأجهزة الادارية، واجهزة المرفأ والعناصر الامنية والجمركية تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفا لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة".



كما أكد تامر "ان سفينة لبنانية اخرى تدعى MED BRIDGE ستصل الى حوض المرفأ مساء اليوم وهي محملة بـ 14 شاحنة من الاوكسيجين، لافتا الى "ان حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الاوكسيجين.