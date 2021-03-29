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أبو فاعور : طرح جنبلاط للتسوية تبناها سفراء.. وبري «ملحاح» عليها

29
MARCH
2021
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الأنباء الكويتية : شدد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «ملحاح على التسوية وهو يسبر اغوار وامكانيات ذلك لكنه يواجه بإطلاق نار على مبادراته حتى قبل ان تبدأ وهذا ليس في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين، لأنه لم يعد من قيمة للعبة الحسابات السياسية والاحجام امام الذل الذي يعيشه المواطن اللبناني».

 

وأكد في تصريح لـ«الأنباء» على «العلاقة المستمرة مع الرئيس سعد الحريري، ونحن ندعو الى التسوية ليس بحثا عن مكسب سياسي لأي طرف على حساب طرف آخر، بل بحثا عما يرفع الهوان الذي يعيشه المواطن، وزيارة وليد جنبلاط الى بعبدا كانت في هذا السياق البعيد عن الحسابات الداخلية ويجب فهمها والتعاطي معها على هذا الاساس من الجميع، وخاصة من بعض الاوساط التي تريد ان تستقوي بها او الاخرى التي تستعديها وترتاب منها».

 

وتابع: «ان ما طرحه وليد جنبلاط عادت وطرحته سفيرة اميركا كما سفيرة فرنسا لان لا بديل من التسوية. وعندما نقول التسوية فذلك يعني احترام الجميع وطبعا احترام التوازنات واحترام المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الحكومة التي نعتبر انها من مكتسبات الطائف وايضا لتذكير البعض اننا نحن بما نمثل وبما قدمنا من تضحيات وشهداء صنعنا الطائف».

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