عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 آذار 2021

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الأخبار : ايران - الصين: كابوس بريجنسكي

«حيلة» اليونيفل الجديدة للتجسّس: كاميرات حديثة على الأبراج



نزوح العدالة من لبنان: قضاة ومحامون يتسابقون على الهجرة





الديار : رحلة اللاعودة من الفقر بدأت وتعديل في الهيكلية الاجتماعية اللبنانية

سنوات صعبة بانتظار لبنان وتأمين المواد الغذائية هو التحدّي الأوّل

استعادة الثبات النقدي والاستقرار الاقتصادي والمالي باب إلزامي للخروج من الأزمة

نداء الوطن : جعجع: طالما عون في بعبدا والأكثرية في ساحة النجمة "ما في أمل"

"طبخة" تكنو - سياسية على النار: نسخة "محوّرة" من المبادرة الفرنسية!

البناء : الاتفاق الصينيّ الإيرانيّ يقلق الأميركيّين والأوروبيّين… وأزمة السويس تفتح الباب لخط حيفا دبي / حراك دبلوماسيّ قلق من الانهيار… وبكركي لا تغطّي الحريري… وحكومة الـ 24 على نار هادئة / الحسنيّة وحردان: الحزب سيتخطّى الأزمات ويتصدّى للتحديات… والمؤتمر لتحصين الوحدة /

اللواء : «عتمة» تضرب لبنان عشية السلفة.. وسقوط خيار حزب الله الحكومي

بخاري من المختارة يشدّد علی عروبة لبنان.. وجعجع لا يريد رئيساً من طينة عون



النهار : الراعي وجعجع وعودة: لا غطاء مسيحياً للتعطيل



الجمهورية: الحكومة رهينة الثلث المعطل

the daily star: New bid to promote 24-member govt pitch



l'orient le jour: Pourquoi Riyad s’active (enfin) au Liban

Un diplomate arabe fait le point sur les dessous de la rencontre entre Walid Boukhari et Michel Aoun.