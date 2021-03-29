أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 آذار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء اقتصاديّون أوروبيّون إن أكثر من نصف المشاريع المتضمّنة في الاتفاق الصيني الإيراني الاستراتيجي كانت ضمن سلة تفاهمات بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران وتمّت خسارتها بسبب العقوبات الأميركية والانضباط الأوروبي بتنفيذها والفشل بإطلاق آلية منفصلة للتبادل مع إيران.

خفايا

توقفت مصادر معنيّة بالمسار الحكومي أمام الآلية التي تحدّث عنها البطريرك بشارة الراعي لتشكيل الحكومة وفيها أن كلاً من الرئيسين يختار أسماء ثم يتفقان والتي ظهر اقترابها من مفهوم رئيس الجمهورية وبعدها عن مفهوم الرئيس المكلف القائم على حصرية قيامه بالتسمية واقتصار دور رئيس الجمهورية على إبداء الملاحظات.

نداء الوطن : خفايا

كشف مسؤول رقابي في اجتماع رسمي عن تلقيه تقارير ومعطيات تفيد بظهور مظاهر ثراء فاحش على موظفين في الوزارات المعنية بملف الدعم، حيث تأخذ الرشاوى شكل سلع عينية ومبالغ نقدية في لبنان والخارج.

حذرت تقارير أمنية من احتمال دخول البلاد مرحلة متقدمة من الانهيار المعيشي، قد تشهد اقتحام محلات مواد غذائية للسطو على موجوداتها من قبل مواطنين غير قادرين على إطعام عائلاتهم.

تردد أنّ موظفين في وزارة المالية عمدوا إلى تقديم تسهيلات في المعاملات الجمركية والحوالات المالية لشركات مستوردة للقاحات، مقابل تخصيصهم بحصة من جرعات اللقاح.





اللواء : أسرار



غمز

فوجئ سفراء دول كبرى عربية وأجنبية بتسريب معلومات مغلوطة، وعبارات مفبركة عن الأحاديث التي يتم تداولها مع مرجع كبير، وتُسيء إلى مقام ومكانة المركز المعني!



لغز

يدور لغط في الدوائر الصحية حول ملابسات إنفراد شركة واحدة باستيراد مليون لقاح روسي وبيعه بضعف سعر الشراء من المصدر دون أن تُحرك وزارتي الصحة والإقتصاد ساكناً!