living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الاخذ والرد... كهرباء لبنان توضح ماذا يجري في معمل الزهراني

28
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتداول بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده انه قد تم توقيف معمل الزهراني بالكامل بسبب نفاذ مادة الغاز أويل.

يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح التالي:

  1. إن المواصفات الواردة في دفتر شروط توريد مادة الغاز أويل، هي موضوعة من قبل الشركة الصانعة «Siemens» بحسب الـ «Siemens Manual» وأن الاختلاف الوارد مع تقارير مختبرات شركة «Bureau Veritas» دبي – الإمارات العربية المتحدة، المتعاقدة مع جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، هو حول طريقة الاختبار لأحد عناصر مواصفات العينة المأخوذة من مادة الغاز أويل المحملة على الناقلة البحرية «Histria Perla» (علمًا أنه لم يتم استكمال الإجراءات المصرفية في الخارج، ولم يتم صدور موافقة المورد على تفريغ حمولة هذه الناقلة من الغاز أويل لغاية تاريخه). 

 

  1. إن الشركة الصانعة «Siemens» تطلب أن يتم الفحص وفق طريقة الإختبار «ASTM D381»، أما مختبرات شركة «Bureau Veritas»، فأكدت بدورها مرارًا على أنه لا يمكن تطبيق الطريقة المشار إليها على مادة الغاز أويل (ASTM D381)، ولا إمكانية الوصول إلى الحد الأقصى الموضوع في مقترحات «Siemens» لذلك العنصر وفق طريقة الإختبار هذه. وبالرغم من المراسلات القائمة منذ أكثر من عشرة أيام ما بين كل من جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، مؤسسة كهرباء لبنان، الشركة الصانعة «Siemens» وشركة «Bureau Veritas» التي تم الطلب بموجبها من الشركة الصانعة «Siemens» أن يتم تزويد شركة «Bureau Veritas» بتوصياتها وبالآلية المعتمدة لديها لتطبيق طريقة الإختبار المذكورة على مادة الغاز أويل، فإن مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال بإنتظار الرد النهائي من الشركة الصانعة «Siemens» لدارسته وليبنى على الشيء مقتضاه مع جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.

 

  1. أنه كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، قادمة من الكويت، يوم الجمعة الواقع فيه 26/03/2021 الساعة العاشرة صباحًا، ولكنها علقت أسوةً بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جراء الحادثة التي أدت إلى إغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحة، مما حال دون وصولها في موعدها المحدد، مع العلم أن الإعتماد المستندي العائد لها مفتوح ويمكن للناقلة البحرية أن تفرغ حمولتها مباشرةً بعد تأكد الجهات المعنية من مواصفاتها.

وعليه، ستعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إفادة المواطنين الكرام بأي معطيات جديدة فور ورودها، عبر بيانات لاحقة بهذا الخصوص.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout