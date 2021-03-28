بعد الاخذ والرد... كهرباء لبنان توضح ماذا يجري في معمل الزهراني

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تتداول بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده انه قد تم توقيف معمل الزهراني بالكامل بسبب نفاذ مادة الغاز أويل.

يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح التالي:

إن المواصفات الواردة في دفتر شروط توريد مادة الغاز أويل، هي موضوعة من قبل الشركة الصانعة «Siemens» بحسب الـ «Siemens Manual» وأن الاختلاف الوارد مع تقارير مختبرات شركة «Bureau Veritas» دبي – الإمارات العربية المتحدة، المتعاقدة مع جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، هو حول طريقة الاختبار لأحد عناصر مواصفات العينة المأخوذة من مادة الغاز أويل المحملة على الناقلة البحرية «Histria Perla» (علمًا أنه لم يتم استكمال الإجراءات المصرفية في الخارج، ولم يتم صدور موافقة المورد على تفريغ حمولة هذه الناقلة من الغاز أويل لغاية تاريخه).

إن الشركة الصانعة «Siemens» تطلب أن يتم الفحص وفق طريقة الإختبار «ASTM D381»، أما مختبرات شركة «Bureau Veritas»، فأكدت بدورها مرارًا على أنه لا يمكن تطبيق الطريقة المشار إليها على مادة الغاز أويل (ASTM D381)، ولا إمكانية الوصول إلى الحد الأقصى الموضوع في مقترحات «Siemens» لذلك العنصر وفق طريقة الإختبار هذه. وبالرغم من المراسلات القائمة منذ أكثر من عشرة أيام ما بين كل من جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، مؤسسة كهرباء لبنان، الشركة الصانعة «Siemens» وشركة «Bureau Veritas» التي تم الطلب بموجبها من الشركة الصانعة «Siemens» أن يتم تزويد شركة «Bureau Veritas» بتوصياتها وبالآلية المعتمدة لديها لتطبيق طريقة الإختبار المذكورة على مادة الغاز أويل، فإن مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال بإنتظار الرد النهائي من الشركة الصانعة «Siemens» لدارسته وليبنى على الشيء مقتضاه مع جانب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.

أنه كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، قادمة من الكويت، يوم الجمعة الواقع فيه 26/03/2021 الساعة العاشرة صباحًا، ولكنها علقت أسوةً بباقي شحنات المحروقات العالمية في مضيق قناة السويس جراء الحادثة التي أدت إلى إغلاقه بالكامل وتعطل حركة الملاحة، مما حال دون وصولها في موعدها المحدد، مع العلم أن الإعتماد المستندي العائد لها مفتوح ويمكن للناقلة البحرية أن تفرغ حمولتها مباشرةً بعد تأكد الجهات المعنية من مواصفاتها.

وعليه، ستعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إفادة المواطنين الكرام بأي معطيات جديدة فور ورودها، عبر بيانات لاحقة بهذا الخصوص.