المطران عبد الساتر: لماذا نسعى وراء المركز والسلطة وطموحات سياسيّة وماليّة ودنيويّة بعيدة عن الأساس؟

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احتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بقدّاس الشعانين من كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة في بيروت بمشاركة الخوري جاد شلوق وحضور عدد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدّس ألقى المطران عبد الساتر عظة جاء فيها:

"لماذا نحزن على الحجر المهدّم والأبواب المشلّعة فيما نحن جماعة مسيحيّة واحدة مجتمعة بالمحبّة بيسوع المسيح مخلّصنا ومعه؟ فما حصل من دمار جعلنا نتذكّر أنّ الأساس في إيماننا المسيحيّ ليس في القشور بل في يسوع المخلّص وحده.

نحن المسيحيّين نؤمن أنّ يسوع أعطانا ذاته، ومنحنا بتجسّده وموته وقيامته الحياة الأبديّة التي لا ينتصر عليها أيّ موت أو شرّ. فلماذا نحن، الذين عرفنا الله المحبّ الذي يغمرنا بحنانه على الدوام، نسعى وراء المركز والسلطة وطموحات سياسيّة وماليّة ودنيويّة بعيدة عن الأساس الذي هو يسوع المسيح؟ ولماذا نتبع هذا الزعيم أو ذاك ظنًّا منّا أنه سيعطينا الحياة، ونزيد من انقساماتنا ومشاكلنا مع بعض؟

علينا أن نتذكّر أننا كمسيحيين لا نتبع إلّا يسوع المسيح وحده بعيدًا عن المال والسلطة والمناصب، وأن علينا أن نتوحّد مع بعضنا بعيدًا عن طموحاتنا الشخصيّة وغاياتنا الماديّة وأمورنا الدنيويّة التي نكرّس حياتنا من أجل تأمينها، عندها فقط نكون أقوياء لأنّ لا يأس يغلبنا ولا حزن يميتنا ولا موت ينهينا ولا سلطة على هذه الأرض تقتلعنا منها".