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مروّج أوراق نقدية مزيّفة.. في قبضة عناصر قوى الامن

28
MARCH
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة 

البلاغ التالي:

 

وردت معلومات الى فصيلة القبيات في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام شخصَين بترويج أوراق نقدية مزيّفة من العملتَين السورية والأميركية (من فئة مئة دولار)، وذلك في عددٍ من مناطق محافظة الشمال. 

بنتيجة المتابعة، تمكّن عناصر مخفر مشتى حسن -التابع للفصيلة المذكورة- من تحديد مكان إقامة المشتبه بهما، حيث تمت مداهمة المنزل في محلّة جبل المنصورة – مشتى حسن، وتوقيف أحدهما، ويدعى:

  • ح. ص. (مواليد عام 1974، سوري)

فيما لم يتم العثور على الثاني، الذي تبيّن أنّه يدعى: - أ. هـ. (مواليد عام 1982، سوري)

ضُبط بحوزة الموقوف /4/ اوراق نقدية من فئتي: مئة دولار، وخمسة آلاف ليرة سورية (حديثة في الأسواق السورية)، جميعها مزيّفة.

 تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (أ. ه.)، والعمل جارٍ لتوقيفه.

أحيل الموقوف والمضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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