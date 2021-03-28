استقرار جوي يسيطر على لبنان... الى متى يستمر؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة نهارا، بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: مشمس إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة نهارا، بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1700 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملموس والتي تلامس معدلاتها الموسمية. الأربعاء: قليل الغيوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 18 درجة، فوق الجبال من صفر الى 12 درجة، في الداخل من صفر الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1028 HPA أي ما يعادل:771 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,23 ساعة غروب الشمس: 18,55