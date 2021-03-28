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إعتبر رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في لقاء وحوار عبر تطبيق "زووم" حول "كورونا، أنه "رغم كل ما مر علينا من حروب ومشاكل، إلا أن "المأساة التي رأيناها بسبب فيروس كورونا لم يمر مثلها، لأن خطر هذا المرض لا يقتصر على عدد الإصابات والوفيات ولكن له أيضاً تداعيات إجتماعية وإقتصادية خطيرة".



ورأى أن "فيروس كورونا يفاجئنا كل يوم بجديد وأن الطريقة الوحيدة للحد من تفشيه هي الوقاية بالحد من التواصل المباشر، وهنا تتعدى خطورته الجانب الإجتماعي إلى التربوي والثقافي والمهني وسبل العمل والمعيشة".



وقال البزري: "قد لا نستطيع أن نسترد حياتنا الطبيعية التي تعودنا عليها لفترة طويلة، لذلك فالحل الثاني أن يكون لدينا مناعة مجتمعية أو ما يسمى بمناعة القطيع ، وهذا يعني أن يكون لدى 80 إلى 85% من الناس أجسام ضدية لكورونا للتعرف عليه وهذا ما توفره اللقاحات" .



