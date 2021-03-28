living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة عن ملف هبة الاوكسيجين من سوريا للـLBCI: الضرورات تبيح المحظورات

28
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ان "وزارة الصحة تلقت يوم الثلاثاء الماضي عدد كبير من الاتصالات تؤكد حصول نقص في الاوكسيجين"، موضحاً ان "لبنان يقوم باستيراد الاوكسيجين من الخارج والعديد من البواخر تأتي من الخارج خصوصاً من الاردن وتركيا، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن امامنا خيار سوى الذهاب الى سوريا والتواصل مع القيادة السورية من اجل تأمين الاوكسجين لمدة ثلاثة ايام لحين وصول الباخرة".

وقال وزير الصحة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "سوريا اعطتنا الاوكسيجن من حصتها الصحية بالرغم من الاوضاع الصعبة لديهم، وقدمت لنا هذه الهبة من دون اي قيود او شروط"، لافتاً الى أن" الضرورات تبيح المحظورات وبموضوع هبة الأوكسيجين من سوريا لا يوجد مناورة ولم نبرم اتفاقية مكتوبة وانما ما حصل هو اتفاقية شفهية وما حدث هو عمل انساني واخلاقي بامتياز".

 


وشدد حسن على ان "نقابة المستشفيات الخاصة هي شريكة في القرارات الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات"، معتبراً انه "ليس من مسؤوليات النقابة ان تصرح على الاعلام حول الكميات الموجودة في لبنان وما اذا كان بحاجة لهذه الهبة ام لا"، مؤكداً ان "وزارة الصحة قامت بواجباتها تجاه لبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout