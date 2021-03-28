تدابير سير غداً في بيروت بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب يوم الإثنين 29-3-2021، جلسةً عامّة في قصر الأونيسكو - بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع المرور وإجراء تحويلات على بعض الطرقات، وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، تحويله باتجاه الكولا ومن ثم باتجاه شارع غبريال المر.

نفق الماريوت بالاتجاهين وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير القادم من كورنيش المزرعة نحو تقاطع الراشدين / سلام، بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون - ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

تحويل السير القادم من " السمرلند" - حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –"الماريوت".

يرجى أخذ العلم.