عناوين الصحف ليوم الأحد 28 آذار 2021

A + A -

الديار : «السفراء» بين الدفع الحكومي والتدخل المباشر : تشكيل الحكومة مسألة سيادية؟

الحكومة المستحيلة : «النصف زائـد واحد» للحريري وبري وحلفائهم.. والثلث المعطل لـ «التيار»

السلطة تنقلب على لجنة لقاح «كورونا»... والبزري لـ «الديار» : خيار الاستقالة مطروح

النهار : لماذا اشتعل سخط "التيار"... طائفياً؟

الأنباء الكويتية : بري يتحرك نحو حكومة تسوية من 24 وزيراً.. والسفيرة الأميركية بالعربي: «خلص»

الجيش يمنع وصول المحتجين إلى بعبدا.. وموعدهم أمام منزل الحريري الأربعاء

الشرق الأوسط : «فيتو» عون على الحريري يؤخر الحكومة

«بطاقة حمراء» إيرانية ضد المبادرة الفرنسية



الوطن السورية : «النفط» توضح سبب الترشيد الأخير: إغلاق قناة السويس أثّر على التوريدات … إجراءات مشدّدة للتصدي وتخصيص مشفى جراحة القلب بدمشق لمرضى كورونا