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سورية تلجأ إلى "ترشيد توزيع" المشتقات النفطية بسبب استمرار تعطّل حركة عبور قناة السويس

28
MARCH
2021
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الوطن السورية : أصدرت وزارة النفط بياناً أمس، حول تأثير إغلاق قناة السويس، مؤكدة أن تعطل حركة الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي انعكس على توريدات النفط إلى سورية، وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطاً ومشتقات نفطية للبلد.

 

وقالت الوزارة في بيانها: إنه بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس التي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من أفران ومشافٍ ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى، فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية من مازوت وبنزين بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن.


وأملت الوزارة نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس، وذلك لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سورية من دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية.

الوطن السورية
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