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البزري : خيار الاستقالة مطروح

28
MARCH
2021
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الديار : على صعيد الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن ا لبزري للديار، ان المعضلة الأساسية التي تواجهها الحملة تكمن في النقص في عدد اللقاحات المستوردة حتى الان، وذلك ناتج من عدم مصداقية مؤسسة كوفكس للقاحات التابعة للأمم المتحدة والشركة المصنعة للقاح «أسترازينيكا» في احترام وعودهم، حيث كان من المتوقع ان يستلم لبنان حتى الآن ما بين 700 و 800 ألف جرعة من اللقاحات بينما العدد الذي تلقاه لبنان لا يتعدى ال 300 ألف جرعة.

 

أما على صعيد المنصة، فقال البزري ان المنصة تمت برمجتها على عجلة، ففي حين يجب العمل عليها لأشهر، أوجدت المنصة خلال أيام، ما تسبب بوجود خلل ونقاط ضعف فيها، وهذا ما سمح لبعض مراكز التلقيح بالتصرف خارج الخطوط العريضة للخطة الوطنية للتلقيح، غير أن الأمور قيد المعالجة وهي تستقيم.

 

وفي سياق آخر، استغرب البزري تأليف وزارة الصحة للجنة جديدة تعنى بالحملة الوطنية للقاح كورونا، معتبراً أن اللجنة التي يرأسها تدفع ثمن اعتراضها على الاستثناءات التي حصلت في الماضي، وأبرزها تلقيح النواب في المجلس النيابي من خارج الخطة الوطنية للتلقيح. وأشار البزري الى أنه اذا كان المقصود بالأمر الامساك بالملف وأن تستباح عملية التلقيح للاستثناءات الفئوية والسلطوية، فإن كل الخيارات مطروحة، ومن ضمنها الاستقالة من مهامه الحالية.

الديار
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