الرئيس عون يبرق معزياً..

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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، معزيا بالشهداء الذين سقطوا نتيجة تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، يوم امس، وجاء في برقية الرئيس عون: "ببالغ الأسى، تابعت الانباء الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة عن تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقد أدت الى سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح العشرات منهم. انّ هذه الحادثة الاليمة تدمي القلوب، وهي حصلت في بلادكم الشقيقة التي ما كانت يوما للبنان وشعبه الاّ السند والعضد."



أضاف رئيس الجمهورية في برقيته: "انّني إذ اشاطركم شديد الألم، اتقدّم منكم، شخصيا، ومن أبناء الشعب المصري الشقيق، بأحّر التعازي، سائلا القدير ان يسكن الضحايا فسيح جنّاته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعاً اليه الدعاء ان يدفعكم الى تجاوز الم هذا المصاب الجلل، لتبقى مصر الشقيقة، درّة النيل وعنوان العزّة."



برقيتان الى رئيس دولة الامارات وحاكم دبي

على صعيد آخر، ابرق الرئيس عون الى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الامارات حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معزيا بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي.