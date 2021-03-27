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كنعان بعد لقاء الراعي: المنطلقات الاصلاحية الانقاذية واحدة بين بعبدا وبكركي والرؤية المشتركة مطلوبة لحكومة مشروع لا متاريس

27
MARCH
2021
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 التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال عقب اللقاء الذي دام حوالى الساعة " تشرّفت بلقاء غبطة البطريرك للمعايدة طبعا، وفي هذه الظرف الذي نمر فيه، لاسيما ان للبطريرك مواقف ومبادرات في هذه الفترة العصيبة بهدف انقاذ لبنان واخراجه من الازمة بالتعاون مع جميع الاطراف من دون ان يتبنى اي موقف من المواقف السياسية المطروحة".

اضاف "لقد تأكد لي خلال هذا اللقاء، ان المنطلقات بين بعبدا وبكركي واحدة والاهداف الاصلاحية الانقاذية المطلوبة من البطريرك هي اهداف فخامة رئيس الجمهورية، وهناك مساع من بكركي للوصول الى قواسم مشتركة للخروج من الوضع الذي نحن فيه".

واعتبر كنعان أن "البلاد تحتاج الى مبادرات خيرة ونريد الوصول الى نتائج واصلاح ومشروع، ولا يمكن الذهاب الى حكومات كلاسيكية كما كان يحصل في الماضي، تتحوّل عملياً الى حكومة متاريس. لذلك، فالاهم هي الرؤية المشتركة لانقاذ لبنان، في كل الحسابات التي تطرح"، وقال" كلنا امل وايمان بأن القيامة ستتبع الآلام، وهي ستكون عن يد الرجال الكبار، ومن ابرزهم فخامة الرئيس وصاحب الغبطة وجميع الخيرين الذي يريدون التعاون، لان القيامة هي قيامة لبنان، والمجتمع اللبناني بكل اطيافه".

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