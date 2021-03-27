بعد ساعات على تنفيذ جريمة قتل في القليعات ومحاولة قتل في المنية.. توقيف الفاعلَين!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاریخ 22-3-2021، وفي بلدة القليعات – عكار، أقدم (ع. ح. مواليد عام 1992، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (م. ح. مواليد عام 1990، لبناني) وذلك بسبب خلاف على عقار، فأصابه في رأسه، ما لبث الأخير أن فارق الحياة، وفرّ مطلق النار الى جهةٍ مجهولة.

بالتاريخ ذاته، وعلى أوتوستراد المنية، أقدم المدعو (ط. س. مواليد عام 1989، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف باتجاه المدعو (ه. د. مواليد عام 1999، لبناني) ما أدى إلى إصابته في رأسه، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفرّ مطلق النار -على متن سيّارة رباعية الدفع لون أسود- إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، أعطيت الأوامر المشدّدة واللازمة إلى قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على توقيف الفاعلين بما أمكن من السرعة لتطويق ذيول الحادثتَين ومنع تطورهما، بخاصةٍ بعد التوتر الذي ساد موقعَي حصولهما.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد المكان الذي يختبئ فيه (ع. ح.) وتوقيفه في خراج بلدة القليعات. وفي خلال أقل من ساعة على حصول محاولة القتل، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ط. س.) في محلة عدوه – المنية. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.