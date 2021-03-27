living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد ساعات على تنفيذ جريمة قتل في القليعات ومحاولة قتل في المنية.. توقيف الفاعلَين!

27
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاریخ 22-3-2021، وفي بلدة القليعات – عكار، أقدم (ع. ح. مواليد عام 1992، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (م. ح. مواليد عام 1990، لبناني) وذلك بسبب خلاف على عقار، فأصابه في رأسه، ما لبث الأخير أن فارق الحياة، وفرّ مطلق النار الى جهةٍ مجهولة.

بالتاريخ ذاته، وعلى أوتوستراد المنية، أقدم المدعو (ط. س. مواليد عام 1989، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشينكوف باتجاه المدعو (ه. د. مواليد عام 1999، لبناني) ما أدى إلى إصابته في رأسه، نُقل على أثرها الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفرّ مطلق النار -على متن سيّارة رباعية الدفع لون أسود- إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، أعطيت الأوامر المشدّدة واللازمة إلى قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على توقيف الفاعلين بما أمكن من السرعة لتطويق ذيول الحادثتَين ومنع تطورهما، بخاصةٍ بعد التوتر الذي ساد موقعَي حصولهما.

بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المتابعة الفورية، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد المكان الذي يختبئ فيه (ع. ح.) وتوقيفه في خراج بلدة القليعات. وفي خلال أقل من ساعة على حصول محاولة القتل، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ط. س.) في محلة عدوه – المنية. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout