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المواد الكيميائية في منشآت النفط.. هذا ما قالته المديرة العامة أورور فغالي

27
MARCH
2021
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أوضحت المديرة العامة للنفط أورور فغالي أن “ثمة 70 حاوية في طرابلس تعود الى زمن تأسيس المنشآت في الخمسينيات ولم يتم التخلص منها. وما حصل أننا طلبنا مساعدة الجيش لمسح المنشآت بناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب. وعندما تبين وجود مواد كيميائية، نصحَنا الجيش باللجوء الى “كومبي ليفت” التي أعادت الكشف على الموقع وأعدّت تقريراً بشأنه، ثم تقدمت بعرض يبلغ نحو 6 ملايين ونصف مليون دولار لتوضيب المواد وترحيلها”.

وأشارت فغالي، في حديثها الى “الأخبار“، الى أنها فاوضت الشركة على تقسيم المبلغ الى جزءين: جزء يدفع بالليرة اللبنانية لقاء التوضيب الذي سيتم في لبنان، وبالتالي لا حاجة إلى الدولار. وجزء آخر يدفع بالدولار لقاء النقل. إلا أن الشركة، بعد تقديمي للعرض، لم تردّ بأي جواب. ورداً على سؤال لماذا لم يتم إجراء مناقصة لهذا الغرض؟ قالت: “المناقصة تتطلب تأمين الدولارات مسبقاً، ونحن ليس لدينا المال. لذلك ننتظر ما سيحصل في ما خص قرض البنك الدولي المخصص لدعم النقل العام في لبنان بقيمة 295 مليون دولار “.

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