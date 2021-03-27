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عناوين الصحف ليوم السبت 27 آذار 2021

27
MARCH
2021
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الاخبار

عون لسفيرتَي فرنسا والولايات المتحدة: لا حلّ مع الحريري
إيران - إسرائيل: انتقال «حرب الظلّ» إلى البحر
إسرائيل تُخطئ في الحساب: إيران ماضية في المواجهة البحرية
‫الدولة مستقيلة والمسرح للسماسرة: أوقِفوا مهزلة إدارة ملفّ اللقاح

اللواء

لا إختراق حكومياً.. والسفيرة الأميركية تنهي فترة السماح!
بكركي تطلب من الحريري تعويم المبادرة.. تمديد التعبئة وإقفال 3 أيام في الفصح

البناء

اليمن يدخل سنة سابعة حرباً في ظل معادلات الردع… وكيان الاحتلال نحو انتخابات خامسة؟
شيا قلقة من انتخابات مبكرة ومن صهاريج البنزين بعد الأوكسجين ما لم تتشكّل حكومة
الحريري يضع عند الراعي ترتيب لقاء في بعبدا: الداخليّة مقابل التنازل عن الثلث المعطل!

الجمهورية

المجتمع الدولي يرفض شروط التعطيل
كورونا يهدد القطاع الصحي

نداء الوطن

"خرق أمني" لتحركات الحريري... وباسيل يضغط لـ"صرف النظر"!
طهران "تخطف" المبادرة الفرنسية... و"زوم" أميركي - أوروبي حول لبنان الاثنين

الديار

صراع صلاحيات بين الرئاسة الاولى والثالثة على جثة الوطن... وثورة الجياع آتية
الحراك الديبلوماسي: تشكيل الحكومة من أجل الحفاظ على الامن ومنع الانهيار

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