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أسرار الصحف ليوم السبت 27 آذار 2021

27
MARCH
2021
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البناء

خفايا

قال دبلوماسي غربي مقيم في بيروت ومتابع للملف الحكوميّ إن تطوراً طرأ على الاهتمام الأميركي والأوروبي تجاه الأزمة الحكوميّة بعد مشهد صهاريج الأوكسجين السورية والخشية من أن يؤدي تفاقم الأزمات الى فقدان سلع وخصوصاً المحروقات والقلق من ظهور صهاريج إيرانيّة تحمل المازوت والبنزين والفيول.

كواليس

وصف عضو في الوفد الأممي الخاص باليمن مشهد ثلاثيّة كلمة زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والهجوم الصاروخيّ العنيف على العمق السعوديّ في مطلع السنة السابعة للحرب والحشود المليونيّة في الساحات أنه أضخم تعبير عن عرض للقوة سينعكس على التفاوض.

 

اللواء

همس

حصلت عاصمة كبرى على تفويض شركائها الأوروبيين، في ما خص الدور على الصعيد اللبناني، بمواجهة عاصمة كبرى أخرى معنية، من باب الوضع في دولة مجاورة.

غمز

ارتفعت شكاوى المغتربين بقوة بعد تعرّض حقائبهم للسرقات، لدى الذهاب والإياب، ووضعت الجهات المعنية في المطار بصورة ما يحصل!

لغز

يبدي مَنْ ساهم بتزكية أو تسمية وزراء في حكومة تصريف الأعمال، خيبة أمل لا تخفى، من أداء «البعض الغالب» منهم!

 

الجمهورية

أبطلت جهات نافذة مجموعة من الاجراءات التي كان يمكن القيام بها لتحسين أوضاع إحدى القطاعات.

مرجع روحي لم يخف انزعاجه من التطورات الاخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قرر التحرك دوليا وهو ينتظر إتصالا مهما من مسؤول في دولة غربية معنية بالشأن اللبناني.

زعيم سياسي قلق من التطورات مصر على إمساك العصا من الوسط، لانه يخشى حصول أحداث مفاجئة في منطقته الحساسة.

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