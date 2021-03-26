قوى الأمن تكشف: هذا عدد شفاءات كورونا في السجون

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 962 حالة من أصل العدد الإجمالي 990 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 3710 فحصا مخبريا PCR للنزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوص PCR تم تشخيص: حالة ايجابية في سجن جزين، 14 حالة في فصيلة سجون طرابلس، 15 حالة ايجابية في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس. وبالنسبة إلى نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية. أما في نظارات وحدة الشرطة القضائية، فتم تشخيص حالة إيجابية واحدة".