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الخارجية: بيان لمدللي اليوم باسم مجموعة من 18 دولة والاتحاد الأوروبي حول الوصول المنصف إلى اللقاحات

26
MARCH
2021
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 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه "بدعمها ومواكبتها وبمبادرة من مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي سوف تعلن اليوم مجموعة من 18 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانا حول الوصول المنصف إلى لقاحات COVID-19 ستلقيه مدللي باسم المجموعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، العاشرة بتوقيت نيويورك ليصدر كوثيقة رسمية عن الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "الدول تتعهد، بموجب هذا الإعلان، التعامل مع لقاحات COVID-19، باعتبارها ذات منفعة عامة عالمية. كما تتعهد السعي إلى ضمان الحصول على اللقاحات بأسعار معقولة ومنصفة وعادلة للجميع، لا سيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

ولفتت إلى أن "الإعلان يحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها بشكل كبير لمنصة COVAX وزيادة المساهمات المالية في برنامج ACT. كما يدعو إلى التسريع في إنتاج اللقاحات والتوسع فيه على الصعيد العالمي، بما في ذلك في البلدان النامية، من خلال التشارك في التكنولوجيا عن طريق الترخيص وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. كذلك، يطلب الإعلان من الأمين العام ضمان التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة لتأمين إيصال اللقاحات إلى كل البلدان التي تطلبها وتوزيعها على الفئات السكانية الأكثر هشاشة".
كما أعلنت أن "مندوبة لبنان قادت عملية المفاوضات بمعاونة الديبلوماسيين روى الزغبي ونزار قدوم والخبير لدى البعثة يوسف حتي، وحصدت دعم 180 دولة"، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة اللبنانية في الأمم المتحدة تؤكد، مرة جديدة، دور لبنان البناء في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية وتظهر أسس سياسته الخارجية القائمة على التعاون والتشارك والتفاعل بين الدول".

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