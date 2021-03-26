خضر للـtayyar.org: هكذا تم العثور على السوريين الأربعة متجمدين من البرد في عيناتا وهذا ما تدل اليه كل المؤشرات

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أكد محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر عبر الtayyar.org بعد الحادثة التي قطعت الأنفاس حيث تمّ العثور على أربعة جثث لسيدتين وطفلين من التابعية السورية متجمدين من البرد القارس في جرود عيناتا، أن فرق الانقاذ كانت تبحث عن التائهين منذ حوالى 72 ساعة حيث اتصل مواطن لبناني بشقيقه طالباً النجدة بعدما علق في الثلوج في جرود عيناتا، فهرع الأخير لنجدة أخيه حيث علق بدوره في الثلوج ما اضطرهما الى طلب الدفاع المدني الذي وجدهما بعد ساعات من البحث. وبعدما ذكرا أنه في البداية كانت سيدتان وطفلان مع المواطن اللبناني، استؤنفت عمليات البحث ليتم العثور على السوريين الأربعة جثثاً متجمدة، لكن المفارقة وبحسب ما يؤكد خضر لموقعنا هي أن هناك طفلاً ثالثاً وهو الاخ الاصغر للطفلين اللذين توفيا قد وصل الى حضن والده في بيروت وبالتالي هذا الأمر يعزز فرضية أن الأمر كلّه يصبّ في خانة نشاط غير شرعي كتهريب البشر وقال:"بعد بلاغ البحث والتحري بحق المواطن اللبناني بات التحقيق في عهدة شعبة المعلومات".

ولفت خضر الى أنه لا يمكن أن نجزم أن الأمر هو عملية إتجار بالبشر على رغم أن المؤشرات كلّها تدل الى ذلك لكن من الضروري انتظار نتائج التحقيقات، أما نحن فعلى تعاون مستمر مع الجيش والقوى الأمنية لوقف هكذا عمليات التي تُعتبر جريمة ضد الانسانية وهي تشبه الموت بالعبّارات حيث يقع كثر ضحايا لهذه العصابات. وحذّر خضر الجميع من الوقوع في فخّ هذا النشاط غير الشرعي سواء كان بالبر أو بالبحر حتى لا يدفع الناس حياتهم ثمناً لذلك.

وفي الختام وعن أوضاع النازحين السوريين في محافظة بعلبك-الهرمل، قال خضر:"ليس هنالك من حضن دافىء كحضن الوطن والنازحون يعيشون وسط ظروف صعبة لذلك الحل يكون عبر العودة الامنة والكريمة لهم الى قراهم وبلداتهم في سوريا لتي اشتاقت اليهم واشتاقوا اليها".