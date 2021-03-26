الفرزلي من بيت الوسط: تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية

A + A -

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" نائب رئيس مجلس ‏النواب إيلي الفرزلي الذي قال على الأثر: "إلى جانب الهدف الرئيسي، والذي هو الاطلاع على ما ‏آلت إليه الأوضاع، ومحاولة استشراف أفق المرحلة المقبلة، فإني أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به ‏الرئيس الحريري يجعل مسألة الإحساس بالمسؤولية، وأعلى درجات المسؤولية، في الحفاظ على ‏أمن هذا البلد واستقراره وصحته المالية والنقدية والاقتصادية، يجعل الإيمان بضرورة تأليف ‏حكومة يبقى هو قضية مركزية يجب أن تكون هدف كل لبناني".‏



وأضاف: "تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية وروح الدستور. هذا ‏الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعا ‏ببعضهم البعض. وأنا أعتقد ان الرئيس الحريري، ليس فقط يفهم هذا جيدا، بل هو ملتزم بهذه ‏الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد، لأن فكرة العيش المشترك عند الرئيس ‏الحريري، وقد توارثها كابرا عن كابر، هي قضية مركزية، ويؤمن ان مبرر وجود لبنان هو هذا ‏العيش المشترك وتلك العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وهو يشعر دائما براحة نفسية بعد زيارته ‏صاحب الغبطة، وقد صودف أني زرته أنا اليوم بعد تلك الزيارة مباشرة، لذلك وجدته يشعر، ليس ‏فقط براحة نفسية، بل أيضا بفرح عظيم لما قد تنتج عنه الأيام المقبلة من نظرة تفاؤلية للأمور".‏