«Le Président Macron a encore la possibilité de sauver le Liban». La tribune de Fouad Makhzoumi

A + A -

L'opinion -

« Mon pays n’est pas en mesure, malgré la force du peuple libanais, de faire face seul aux crises successives et à la destruction lente, planifiée et voulue des institutions de l’Etat », déplore le député indépendant libanais



Chacun a en mémoire, le 4 août 2020, à midi à Beyrouth. Une explosion d’une puissance équivalente à un dixième de la bombe d’Hiroshima a fait 204 morts, 6 500 blessés et une dizaine de milliards de dollars de dégâts. Au lendemain de cette tragédie, Emmanuel Macron, a été le seul à tendre la main aux Libanais. Plus que ce témoignage d’amitié, ce sont ses paroles de vérité à une classe politique épuisée et dépassée qui ont créé un immense espoir chez des millions de Libanais. Sa décision de venir immédiatement à Beyrouth pour signifier au Liban l’amitié de la France a été appréciée à sa juste valeur et a créé un espoir sans précédent.

Paradoxalement, en ces moments de deuil, de tristesse, nous étions nombreux à penser que cette explosion marquait symboliquement la désagrégation d’un système et donc l’espoir, fort du soutien de la France, d’un nouveau Liban. Six mois plus tard, force est de constater que le 4 août n’était qu’une marche dans la désintégration de l’Etat libanais ; force est de constater que les mots du Président Macron n’ont pas eu d’effets.

closevolume_off

Certes, le 31 août, les forces politiques libanaises se sont précipitées pour convenir de nommer l’ancien ambassadeur en Allemagne, Mustafa Adib, au poste de Premier ministre, quelques heures avant l’arrivée d’Emmanuel Macron pour une deuxième visite au Liban. Il fallait répondre à son injonction du 5 août : sans un gouvernement de techniciens compétents, il n’y aurait pas d’aide internationale. Mais Mustafa Adib s’est heurté à la réalité des arrière-pensées de la classe dirigeante et a été incapable de former un gouvernement. Trahi par les différentes forces dirigeantes, il n’a eu d’autres choix que de démissionner, non sans avoir le courage de dénoncer la « trahison collective » des forces politiques libanaises à l’égard du peuple libanais.

« En moins de trois mois, la classe politique avait repris le contrôle des choses et donc enterré l’espoir qu’avait suscité le président de la République français lors de sa venue au lendemain du 4 août »

Espoir enterré. Le 22 octobre, Saad Hariri affirmait son soutien à l’initiative française et par conséquent revendiquait le soutien de la France. Il réussissait ainsi à être désigné pour former un gouvernement, sans projet, sans programme autre que celui de reprendre le pouvoir et de se partager les postes et les prébendes qui vont avec. En moins de trois mois, la classe politique avait repris le contrôle des choses et donc enterré l’espoir qu’avait suscité le président de la République français lors de sa venue au lendemain du 4 août. Depuis, aucun gouvernement n’a été formé, mais elle estime au moins avoir enterré toutes velléités de gouvernement autre ! Depuis, chacun interprète la position de la France.

Le 18 février, la Cour de cassation enterrait l’espoir de vérité de millions de Libanais en dessaisissant le juge Fadi Sawan du dossier judiciaire concernant l’explosion de Beyrouth survenue le 4 août 2020. Il avait eu l’outrecuidance de déclarer qu’« étant donné l’ampleur de la catastrophe, aucune immunité, ni ligne rouge ne le feraient reculer ». Malgré les nombreuses chausse-trappes et difficultés qu’on lui créait une part de vérité se dessinait. On sait en effet aujourd’hui que près de 500 tonnes de nitrate d’ammonium ont explosé le 4 août 2020. On sait que le reste des 2 250 tonnes se sont volatilisées dans la nature, mais on était en passe de savoir si ces tonnes de nitrate d’ammonium étaient allées remplir les barils meurtriers que le régime syrien de Bachar al-Assad a utilisés pendant cette guerre contre son peuple. On espérait savoir où et comment ces 1 750 tonnes avaient été acheminées et par quels postes frontières, sachant pertinemment que ceux-ci échappent pour la plupart au contrôle de l’armée et de l’Etat libanais.

Depuis le 23 février encore, les Libanais découvrent que la crise du coronavirus est doublée du scandale du coronavirus : distribution discrétionnaire des vaccins, interdiction ou autorisation a minima empêchement pour les entreprises et ONG, comme celle que je dirige, d’importer le vaccin pour aider l’Etat et la population et vacciner le plus grand nombre de citoyens !

« Plus que jamais le Liban a besoin que le président Macron contraigne une classe politique dépassée et permette l’arrivée d’un gouvernement de mission, composé d’experts, qui entreprendra les réformes urgentes »

Silences. Le 8 mars, le taux de change entre le dollar et la livre libanaise passait le seuil symbolique des 10 000 livres pour 1 dollar. En six mois, les Libanais ont donc enregistré une perte de 80 % de la valeur de leurs salaires, avec un salaire minimum qui ne dépasse désormais pas les 65 dollars par mois. Les petits épargnants ont vu leur argent confisqué par les banques, alors que la fuite des grands capitaux s’est faite avec l’aval des autorités et de la Banque du Liban. Le contrôle des capitaux s’acharne uniquement sur les petits épargnants. Chaque jour, une crise succède à une autre crise. Crise de la farine, crise du carburant, crise du médicament se suivent et épuisent un peu plus le peuple libanais dont 60 % se trouvent sous le seuil de pauvreté. Les éléments les plus brillants de la classe moyenne sont en train de fuir le pays.

Depuis une semaine, l’armée fait face à une campagne ciblée de la part de détracteurs qui ne veulent pas que les institutions de l’Etat fonctionnent. Or, l’armée reste la seule institution encore debout, sinon c’est le pays qui est menacé dans son existence. Chacun de ces faits rapproche un peu plus le Liban du précipice. Et chacun des silences de la France est vécu comme un abandon par certains, un désintérêt par d’autres.

Or, le Liban ne peut pas être abandonné ou même délaissé, car même si cela m’attriste, je suis amené à constater que mon pays n’est pas en mesure, malgré la force du peuple libanais, de faire face seul aux crises successives et à la destruction lente, planifiée et voulue des institutions de l’Etat. Le peuple libanais, de nombreux acteurs de la société civile, ceux qui sont appelés, comme je suis, les indépendants parmi la classe politique, sont prêts à participer à ce sursaut, mais sans la France, sans le monde libre et sans la communauté internationale, cela ne se fera pas.

Plus que jamais, le Liban a besoin que le président Macron aille au bout de son discours du 5 août. Plus que jamais le Liban a besoin qu’il contraigne une classe politique dépassée et permette l’arrivée d’un gouvernement de mission, composé d’experts, qui entreprendra les réformes urgentes afin d’obtenir l’aide du FMI et des pays donateurs représentés à la conférence Cèdre. Les Libanais veulent un sursaut. L’espoir suscité par le discours du 5 août ne peut pas et ne doit pas retomber.