تمديد التعبئة العامة.. وإقفال تام في هذه الأيّام!

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إنعقد المجلس الأعلى للدفاع قبل ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لعرض تطورات حال التعبئة العامة ومواضيع أخرى.

وأكّد الرئيس عون في بداية إجتماع المجلس الأعلى للدفاع على ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لإزدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات، ودعا إلى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا.

فيما أكد الرئيس دياب ان انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.. أتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول.

وبعد إنتهاء الإجتماع، قرّر مجلس الدفاع الأعلى تمديد التعبئة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام.