متى ينحسر المنخفض الجوي وكيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟!

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يستمر اليوم المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان ويبقى لغاية ظهر يوم غد السبت لينحسر بعدها الطقس بشكل تدريجي مع بقاء الاجواء باردة وممطرة ومثلجة على الجبال يليها موجة جليد ليل السبت - الاحد مع انحسار المنخفض.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٦ درجة، بقاعا بين صفر و ٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٥ درجة

- الجو : غائم و ممطر احيانا برق ورعد وضباب وتساقط ثلوج على ١٢٠٠متر نهارا وزخات خفيفة على ٩٠٠متر ليلاً

- الرياح جنوبية غربية قوية احياناً

- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٩٥٪

- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٦ hpa

- الرؤية سيئة

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس بارد وغائم مع احتمال ٣٠٪؜ امطار محلية خفيفة فيما تتساقط ثلوج خفيفة صباحا على ١٠٠٠م متر الرياح جنوبية غربية ضعيفة ينكفئ المنخفض تدريجياً مع تقدم الوقت ويتشكل الجليد ليلاً السبت صباح الاحد على ٨٠٠ متر والبقاع

الأحد : طقس مستقر وبارد والاجواء مشمسة الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب محلي خلال النهار فيما ترتفع الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة.