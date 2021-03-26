الرئيس عون سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحاً عن الذمة المالية وفقاً لقانون الاثراء غير المشروع

A + A -

زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم مقر المجلس الدستوري في الحدث، حيث كان في استقباله رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعضوي المجلس القاضي عوني رمضان والقاضي رياض أبو غيدا. وسلّم الرئيس عون القاضي مشلب تصريحاً عن الذمة المالية استناداً الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الاثراء غير المشروع، وتسلّم من رئيس المجلس الدستوري ايصالاً بذلك وفقاً للقانون.

وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، تم التداول في الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون على أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين.