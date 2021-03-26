من سيأخذ لقاح "إسترازينكا" ومن فايزر… خبر سار للقوى الامنية والجيش

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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن "لجنة الصحة وبعد نجاح إجتماعها مع النقباء الصحيين، ستعقد الأسبوع المقبل إجتماعا آخر مع المؤسسات الضامنة".

وقال إن "الوضع الصحي بدأ يتهاوى وأن المستشفيات تطالب برفع الأسعار"، آملا التوصل الى حل وسطي يرضي الجميع.

من جهة ثانية أشار عراجي أن لقاحات "إسترازينكا" الـ 33 ألفا ستوزع الأسبوع المقبل، لافتا الى أن "من هم فوق الخامسة والستين من عمرهم سيأخذون لقاح فايزر، وما دون الاسترازينكا"، مضيفا أن 55 ألفا من لقاح سبوتنيك ستصل الأسبوع المقبل، وقد تم الاتفاق الى بيعهم للقطاعات والشركات الخاصة التي ستدفع ثمنها وتوزع مجانا على الناس، واعدا بمضاعفة لقاحات فايزر في نيسان لتصل الى 190 ألف لقاح.



وفي أيار وحزيران 900 ألف والثلث الأخير من السنة 800 ألف. كما كشف عن وصول 50 الف لقاح للجيش من الصين، وأن دولة قطر تكفلت بإرسال اللقاح لقوى الأمن الداخلي والأمن العام.