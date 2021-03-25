وزيرة الدفاع تنفي!

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صدر عن نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر البيان التالي:

“يتم التداول بأخبار تشير الى ان الوزيرة عدرا تعقد اجتماعاً الكترونياً للوزراء. ينفي المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن “مستجدات التأليف” وعن “إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها”.

والواقع هو انه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب وكافة الوزراء.

هذا مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن اعمالهم ومن البديهيات ان يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان”.